ВСУ минировали тела мирных жителей при отступлении из Авдеевки

ТАСС: ВСУ минировали тела погибших мирных жителей при отступлении из Авдеевки

Вооруженные силы Украины (ВСУ), отступая из Авдеевки, минировали тела погибших местных жителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры Донецкой народной республики (ДНР).

«Среди них (мирных жителей — прим. «Ленты.ру») были те, кого расстреливали в упор, и те, кто погиб из-за боевых действий», — заявил собеседник агентства.

Как утверждает источник, в некоторых случаях свидетелями минирования были родственники погибших. Саперы делали все возможное, чтобы безопасно разминировать тело и дать возможность близким его похоронить.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что украинская армия начала дистанционно минировать Авдеевку минами «Лепесток». Кроме того, по его словам, в городе до сих пор находится множество заминированных украинских схронов.