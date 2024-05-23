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11:39, 23 мая 2024Бывший СССР

ВСУ минировали тела мирных жителей при отступлении из Авдеевки

ТАСС: ВСУ минировали тела погибших мирных жителей при отступлении из Авдеевки

Фото: Andrii Marienko / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ), отступая из Авдеевки, минировали тела погибших местных жителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры Донецкой народной республики (ДНР).

«Среди них (мирных жителей — прим. «Ленты.ру») были те, кого расстреливали в упор, и те, кто погиб из-за боевых действий», — заявил собеседник агентства.

Как утверждает источник, в некоторых случаях свидетелями минирования были родственники погибших. Саперы делали все возможное, чтобы безопасно разминировать тело и дать возможность близким его похоронить.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что украинская армия начала дистанционно минировать Авдеевку минами «Лепесток». Кроме того, по его словам, в городе до сих пор находится множество заминированных украинских схронов.

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      Алевтина Запольская
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