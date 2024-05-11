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13:01, 11 мая 2024Россия

Украинские войска начали дистанционно минировать Авдеевку

Пушилин заявил, что ВСУ начали дистанционно минировать Авдеевку

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали дистанционно минировать Авдеевку минами «Лепесток». Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, чьи слова приводит ТАСС.

«Разминирование Авдеевки продолжается, ситуация усложняется тем, что Авдеевка еще находится под обстрелом противника, более того, разбрасываются мины "Лепесток", очень много неразорвавшихся боеприпасов», — пояснил политик.

Глава республики отметил, что в городе до сих пор находят большое количество заминированных украинских схронов. В связи с этим назвать точные сроки завершения Авдеевки на данный момент невозможно, добавил он.

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      Никита Абрамов
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