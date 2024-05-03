Половину территории Авдеевки очистили от взрывчатки

«Известия»: половину территории Авдеевки в ДНР очистили от взрывчатки

Военные инженеры Центрального военного округа (ЦВО) очистили от взрывоопасных предметов половину территории Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на командира группы разминирования.

По его словам, в основном специалисты проверяют жилой сектор. Местные жители показывают места, где обнаружили опасные предметы, после чего принимаются меры. Каждую группу разминирования сопровождают два бойца для прикрытия от угрозы с воздуха и медик.

Авдеевка под Донецком перешла под контроль ВС РФ 17 февраля. Спустя два дня Российская армия заняла более выгодные рубежи в районе города. Тогда же Минобороны России сообщило об установлении контроля над авдеевским коксохимическим заводом.

