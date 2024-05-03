Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:05, 3 мая 2024Бывший СССР

Половину территории Авдеевки очистили от взрывчатки

«Известия»: половину территории Авдеевки в ДНР очистили от взрывчатки

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военные инженеры Центрального военного округа (ЦВО) очистили от взрывоопасных предметов половину территории Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на командира группы разминирования.

По его словам, в основном специалисты проверяют жилой сектор. Местные жители показывают места, где обнаружили опасные предметы, после чего принимаются меры. Каждую группу разминирования сопровождают два бойца для прикрытия от угрозы с воздуха и медик.

Авдеевка под Донецком перешла под контроль ВС РФ 17 февраля. Спустя два дня Российская армия заняла более выгодные рубежи в районе города. Тогда же Минобороны России сообщило об установлении контроля над авдеевским коксохимическим заводом.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска вошли на территорию американской военной базы в Нигере. Как ситуацию оценивают в США?

      На «Госуслугах» запустят платформу коммерческих согласий

      В Киеве рассказали о тяжелом положении Украины в конфликте с Россией

      МВД объявило в розыск экс-министра финансов Украины

      Бойцы ВС России разработали новый способ борьбы с БПЛА ВСУ

      Фитнес-тренер раскрыл секрет безопасных прыжков на скакалке

      Названа самая популярная модель iPhone

      Россиян предупредили о третьей по силе магнитной буре года

      В Крыму напомнили Макрону о главной ошибке Наполеона

      На Украине заметили непоследовательность в поведении Макрона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше