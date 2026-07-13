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17:24, 13 июля 2026Путешествия

Двое мужчин попытались спасти тонущих на пляже детей и не выжили

The Sun: Двое мужчин не выжили, пытаясь спасти детей, тонущих на пляже в Великобритании
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Arrancat Travels / Shutterstock / Fotodom

Двое мужчин попытались спасти тонущих на пляже в Великобритании детей и не выжили. Об этом сообщила газета The Sun.

Трагедия произошла 12 июля на побережье Ситон-Кэрью в графстве Дарем. Двое детей начали захлебываться в воде. Очевидцы немедленно вызвали спасателей. Им на помощь поспешили отдыхающие, которые бросились в воду, пытаясь спасти ребят.

Береговая охрана и сотрудники экстренных служб смогли помочь несовершеннолетним — они выжили, их тут же госпитализировали. Однако двое мужчин ушли под воду. Когда их вытащили из моря, то оказали помощь на месте происшествия, но усилия медиков не принесли результата.

Ранее студент зашел в водоем у водопадов и был смыт течением на глазах у друзей. Трагедия произошла во время похода по национальному парку Великобритании.

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