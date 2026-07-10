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20:06, 10 июля 2026Путешествия

Студент зашел в водоем у водопадов и был смыт течением на глазах у друзей

DM: 19-летнего путешественника унесло течением водопадов Истрадфеллте
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: pdeminhiker / Shutterstock / Fotodom

Студент отправился с друзьями в поход по национальному парку Великобритании, был смыт течением водопадов и не выжил. Об этом стало известно Daily Mail (DM).

Трагедия произошла в парке Брекон-Биконс в Уэльсе 27 июня. 19-летний Шон Каньоза зашел в водоем под водопадами Истрадфеллте, и его унесло течением на глазах у друзей. Очевидцы обратились в службу спасения, однако, несмотря на усилия спасателей и друзей пострадавшего, смерть молодого человека объявили на месте происшествия.

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Тело путешественника обследовали, но не раскрыли причину кончины. На данный момент медики ждут результатов на токсины и алкоголь в крови. Расследование продолжается. Уточняется, что Каньоза стал седьмой жертвой в этом регионе с водопадами за последние семь лет.

Ранее туристка разбила голову на водопаде и попала в реанимацию в популярной стране Европы. 50-летняя путешественница отправилась в однодневную групповую поездку на водопады Нидри на острове Лефкада в Греции.

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