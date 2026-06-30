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20:10, 30 июня 2026Путешествия

Туристка разбила голову на водопаде и попала в реанимацию в популярной стране Европы

The Sun: Туристка попала в реанимацию после камнепада на водопаде в Греции
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: hxdbzxy / Shutterstock / Fotodom

Британская туристка разбила голову на водопаде и попала в реанимацию в популярной стране Европы — речь идет о Греции. Об этом пишет издание The Sun.

Трагедия произошла 29 июня. Сообщается, что 50-летняя путешественница отправилась в однодневную групповую поездку на водопады Нидри на острове Лефкада. У популярной достопримечательности с высоты 11 метров на нее упал камень, в результате чего туристка получила серьезные травмы головы и была госпитализирована. Уточняется, что из-за камнепада несерьезно пострадали и другие туристы.

С понедельника женщина остается в отделении интенсивной терапии в одной из больниц Афин, где врачи борются за ее жизнь.

Ранее турист не выжил после удара о камни во время купания в Испании. Трагедия произошла на пляже Перчелес в провинции Мурсия.

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