Туристка разбила голову на водопаде и попала в реанимацию в популярной стране Европы

The Sun: Туристка попала в реанимацию после камнепада на водопаде в Греции

Британская туристка разбила голову на водопаде и попала в реанимацию в популярной стране Европы — речь идет о Греции. Об этом пишет издание The Sun.

Трагедия произошла 29 июня. Сообщается, что 50-летняя путешественница отправилась в однодневную групповую поездку на водопады Нидри на острове Лефкада. У популярной достопримечательности с высоты 11 метров на нее упал камень, в результате чего туристка получила серьезные травмы головы и была госпитализирована. Уточняется, что из-за камнепада несерьезно пострадали и другие туристы.

С понедельника женщина остается в отделении интенсивной терапии в одной из больниц Афин, где врачи борются за ее жизнь.

Ранее турист не выжил после удара о камни во время купания в Испании. Трагедия произошла на пляже Перчелес в провинции Мурсия.