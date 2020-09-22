Илон Маск рассказал о проблемах Tesla

Генеральный директор Tesla Илон Маск предупредил о трудностях наращивания производства, поскольку зависимость автогиганта от крупных алюминиевых деталей может создать новые производственные проблемы. Об этом пишет Reuters.

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Маск ранее рассказал о планах создания автоматической фабрики, он называет ее «машиной, которая строит машину». Однако предприниматель отмечает сложность новой технологии. Кузова автомобилей традиционно изготавливают путем сборки нескольких металлических панелей, но Маск наметил новый курс.

В своей новой Model Y Tesla планирует заменить 70 компонентов на один модуль, изготовленный с помощью самой большой в мире машины для литья алюминия. Подобная технология может сократить количество этапов сборки, отмечают эксперты.

Ранее глава Tesla призвал горнодобывающие компании производить больше никеля, который является ключевым компонентом при производстве аккумуляторов для электрокаров.