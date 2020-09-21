Tesla получила премию за слежку

Производитель электрокаров Tesla получил немецкую премию Big Brothers Award («Премия Большого Брата») в категории «Мобильность». Она выдается за нарушение неприкосновенности частной жизни, пишет Golem.

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Компания постоянно следит за водителями и тем, что происходит вокруг них во время движения. Организаторы премии отметили, что данные, которые собирают электрокары Tesla, могут быть использованы в любых целях.

Премия вручается с 2000 года в Германии компаниям, политикам и различным организациям за злоупотребление персональными данными. В этом году лауреатами также стали немецкое правительство (за политическое содействие США), сеть магазинов H&M (за сбор и обработку данных о своих сотрудниках), министерство образования земли Баден-Вюртемберг (за передачу Microsoft элементов местной образовательной платформы) и другие организации.

Ранее стало известно, что компания Amazon, принадлежащая богатейшему человеку в мире Джеффу Безосу, разработала систему тотального контроля и шпионит за сотрудниками. Об этом говорится в исследовании правозащитной организации «Институт открытых рынков» (Open Markets Institute).