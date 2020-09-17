Билл Гейтс отказался считать Илона Маска «новым Стивом Джобсом»

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс заявил в интервью Bloomberg Businessweek, что отказывается сравнивать главу Tesla Илона Маска и одного из основателей Apple Стива Джобса, поскольку это «странное упрощение».

Миллиардер оценил вклад, который внесла Tesla в защиту окружающей среды. Гейтс считает, что созданные Маском новые электромобили помогают бороться с глобальным потеплением. Бизнесмен охарактеризовал Маска как инженера-практика, а Джобса назвал гением дизайна, маркетинга и подбора людей.

Сооснователь Microsoft добавил, что изменение климата является более серьезной проблемой, чем пандемия коронавиурса. Игнорирование этого вопроса он назвал огромной ошибкой.

Ранее стало известно, что мобильный агрегатор такси Uber к 2030 году собирается использовать в США, Канаде и Европе только электромобили. Вместо того, чтобы вернуться к обычной модели бизнеса, Uber принял решение снизить негативное воздействие на окружающую среду