Российский авторынок стал одним из лучших в Европе

Российский рынок легковых автомобилей по итогам августа 2020 года поднялся с четвертого на второе место в рейтинге крупнейших авторынков Европы. Об этом сообщает аналитическое агентство «‎Автостат».

Материалы по теме Заряженный враг У Илона Маска появился мощный соперник. Конкурент Tesla покоряет мир и стоит миллиарды Есть разряд Эти машины навсегда изменят мир. Скоро они будут повсюду

Продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили около 130 тысяч единиц (без учета LCV). Эксперты отмечают, что Россия смогла стать одной из лучших по этому показателю, прежде всего, благодаря традиционному для Европы летнему снижению спроса на машины.

Лидером по реализации оказалась Германия, где было продано 251 044 машины (минус 20 процентов в годовом выражении). Третий результат показала Франция (более 103 тысяч продаж), далее идет Италия (более 88 тысяч) и Великобритания (87 тысяч).

Ранее стало известно, что россияне обновили рекорд по автокредитам: число выданных в июле ссуд достигло 82,5 тысячи, подскочив за месяц на 15 процентов. В годовом выражении объем также увеличился — на 6,3 процента по числу кредитов и на 11,7 процента по их сумме.