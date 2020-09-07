Россия оказалась не готова использовать электромобили

В текущей ситуации Россия оказалась не готова к использованию электромобилей. В соответствующем рейтинге страну поставили на третье место с конца, хуже дела обстоят только в Бразилии и Индии. Об этом сообщает газета «Ведомости».

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Аналитики компании KMPG анализировали готовность стран к массовому появлению электромобилей на улицах, учитывая объем парка, количество инвестиций в развитие технологии, а также готовность граждан пересаживать на более экологичный транспорт. Лидерами списка оказались Норвегия, Швеция и Нидерланды.

Россия заняла 23-ю строчку из 25, получив из 10 возможных баллов только 1,8. Сейчас в стране нет разработок в области электротранспорта, а инвестиции в развитие технологий называют очень скудными. Также есть проблема с нехваткой инфраструктуры: в стране пока нет достаточного числа зарядных станций. По стране пока работают только 150 точек, при этом большинство сосредоточено в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее в сентябре стало известно, что сроки создания первого серийного российского электромобиля снова перенесли. Компания Zetta не смогла получить от Экспертного совета Фонда развития промышленности (ФРП) кредит в 99,9 миллиона рублей, так что срок производства передвигается на период после 2020 года. Фирме предложили поискать спонсоров.