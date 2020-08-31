Российский регион откажется от бензина

Сахалин планирует к 2030 году полностью перевести весь транспорт на газ и электричество и отказаться от бензина и дизельного топлива. Об этом сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко, пишет ТАСС.

В настоящее время в регионе уже есть 85 электромобилей, для них установлены специальные зарядные станции. Чтобы стимулировать переход на электрический транспорт, местные власти снизили для владельцев электрокаров транспортный налог на 50 процентов. В будущем плату за такие автомобили полностью отменят. В Сахалинской области ведутся работы по увеличению количества зарядных станций.

Ранее стало известно, что власти России сделали перевод машин с бензина на газ на 90 процентов дешевле для россиян. С 20 июля текущего года государство субсидирует из бюджета 60 процентов от стоимости переоборудования, «Газпром» берет на себя еще 30 процентов в рамках маркетинговых программ своей дочерней компании «Газпром газомоторное топливо». Таким образом, владельцы автомобилей будут платить только оставшиеся 10 процентов. Перевод на газ между тем снизит затраты владельца машины на топливо на 60-65 процентов.