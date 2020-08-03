Объявлен срок появления первого серийного российского электромобиля

Серийный выпуск первого российского электромобиля Zetta должен начаться в Тольятти в конце этого года. Об этом в интервью

ТАСС рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Надеюсь, все сертификационные процедуры до конца года должны быть завершены и в конце года коллеги должны стартовать уже с серийным продуктом», — сказал он. При этом он отметил, что на срок начала производства повлияла пандемия коронавируса.

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Сейчас, пояснил Мантуров, идет опытно-промышленная сборка, уже собраны предсерийные электромобили, получен определяющий статус автопроизводителя код WMI, и ведутся работы по сертификации.

Также министр не исключил вероятности экспорта Zetta. Он указал, что в бизнес-проекте такой пункт имеется.

Zetta представляет собой компактный трехдверный автомобиль с электроприводом. Максимальная скорость электрокара — 120 километров в час. В мае 2019 года глава компании-производителя Денис Щуровский заявлял, что российский электромобиль будет стоить от 450 тысяч рублей. По его словам, в базовую комплектацию Zetta будет входить батарея на 200 километров хода, также электромобиль оснастят передним или полным приводом. Ожидается, что компания будет производить в год до 15 тысяч электромобилей, при этом порядка 10 тысяч из них будут экспортироваться.

Самый известный на данный момент электромобиль — Tesla от одноименной компании американского бизнесмена и изобретателя Илона Маска — в России можно приобрести по цене от 3,7 до 9,8 миллиона рублей.