Российский электромобиль будет доступнее Tesla

Российский электромобиль Zetta будет стоить от 450 тысяч рублей, рассказал РИА Новости глава компании-производителя Денис Щуровский.

По словам Щуровского, до конца 2019 года будет выпущено около десяти опытно-промышленных образцов, а продажа электромобилей начнется в декабре.

В базовую комплектацию Zetta будет входить батарея на 200 километров хода. Электромобиль оснастят передним или полным приводом.

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При этом 99 процентов комплектующих будут производиться в России, за исключением китайской батареи, отметил Щуровский. Производственная площадка компании расположена в Тольятти, создатели проекта считают его стартапом и привлекают инвестиции от частных лиц. Их общая сумма составила 450 миллионов рублей.

По планам Щуровского, Zetta будет производить до 15 тысяч машин в год, из которых примерно 10 тысяч будут отправляться на экспорт.

Самый известный на данный момент электромобиль — Tesla от одноименной компании американского бизнесмена и изобретателя Илона Маска — в России можно купить по цене от 3,7 до 9,8 миллиона рублей.

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