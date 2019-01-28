Porsche ускорит смерть Tesla

Производители электромобиля Taycan, первого в линейке Porsche, нашли способ обойти по продажам электромобили Tesla. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Благодаря 800-вольтовой батарее электромобили Porsche смогут заряжаться за четыре минуты. Этого времени хватит, чтобы проехать около 60 миль (почти 100 километров). Для сравнения, чтобы подзарядить батарею на станциях Tesla примерно до 80 процентов, понадобится полчаса.

Производители считают, что именно этот фактор станет решающим при продажах нового электромобиля, а не скорость разгона. Это поможет успокоить покупателей, которые боятся остаться с разряженным электромобилем без возможности подзарядки.

Владельцы Taycan смогут три года пользоваться бесплатно зарядкой на станциях, каждая из которых оснащена как минимум двумя зарядными устройствами по 350 киловатт. Зарядными станциями планируется оборудовать 120 дилерских центров Porsche.

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На российском рынке Porsche Taycan появится в 2020 году. Глава Porsche в России Томас Штэрцель сообщил, что уже ведется работа с 10 дилерами в стране, которые начнут первые продажи электромобилей. «Ежегодно мы планируем продавать по 100-200 таких автомобилей в России. Для сравнения, сейчас весь рынок электрокаров в стране составляет около сотни», — рассказал Штэрцель.

Через пять-семь лет Porsche планирует электрифицировать и другие свои модели. К 2020 году сумма инвестиций Porsche в развитие электромобилей составит шесть миллиардов евро.

Ранее сообщалось, что BMW и Porsche совместно разработали инновационную электрозаправку Fast Charge. В работе также принимали участие Siemens и профильные компании, специализирующиеся на зарядках и батареях — Allego и Phoenix Contact E-Mobility. В Германии установили две экспериментальные станции.

В январе стало известно о новых проблемах Tesla. Компания отзовет из Китая около 14 тысяч машин в связи с неисправностью подушек безопасности. В ноябре глава Tesla Илон Маск предсказал ее скорую смерть. По его словам, компания теряет деньги как сумасшедшая.

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