Названы самые длинные слова в русском языке

Институт Русистики: Пять самых длинных слов в русском языке насчитывают от 29 до 55 букв

В Институте Русистики назвал пять самых длинных слов в русском языке. Об этом сообщает РИА Новости.

Ученые сообщили, что самые длинные слова в русском языке насчитывают от 29 до 55 букв. Известно, что долгое время лидером считалось слово «превысокомногорассмотрительствующий» из 35 букв, которое относится к старинной официально-деловой лексике.

Однако со временем появились и другие кандидаты на звание самых длинных слов. Например, «водогрязеторфопарафинолечение» из 29 букв и «тифлосурдоолигофренопедагогика» из 30 букв.

Среди химических терминов также есть длинные слова, поскольку они должны отражать строение вещества. Например, «гидразинокарбонилметилбромфенилдигидробенздиазепин» из 50 букв.

«По данным современных исследований, самым длинным зафиксированным словом русского языка на сегодняшний день считается "тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые". Это слово содержит 55 букв и было обнаружено в названии патента на химическое соединение», — отметили в Институте Русистики.

Ранее россиянам напомнили забытое значение слова «живот». В древнерусском языке оно означало «жизнь», объяснили в Институте Русистики.