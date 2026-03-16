06:06, 16 марта 2026Россия

Россиянам напомнили забытое значение слова «живот»

В Институте Русистики напомнили, что слово «живот» означало «жизнь»
Марина Совина

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Институте Русистики напомнили россиянам забытое значение слова «живот». В древнерусском языке оно означало «жизнь», передает РИА Новости.

Отсюда появилась фраза «не жалеть живота своего», дошедшая до наших дней. Она обозначает готовность пожертвовать жизнью. В современном русском языке слово «живот» воспринимается только как часть тела, потеряв устаревшее значение.

Слово в первоначальном значении встречается в «Поучении Владимира Мономаха», формулировка сохраняется в солдатской присяге дореволюционной России.

«Сегодня фраза "живота не жалеть" означает пожертвовать жизнью или поступать самоотверженно», — отметили в Институте Русистики.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал россиян отказаться от использования иностранных слов без необходимости.

    Последние новости

    На Украине заявили, что Трамп разбил две главные надежды Зеленского. О чем идет речь?

    В Москве основатель бренда сковородок и другой посуды сбежал из-под домашнего ареста

    Россияне признались в непонимании капремонта

    Ученым впервые удалось «оживить» мозг после глубокой заморозки

    В России спрогнозировали повышение цен на нефть

    Трамп напомнил НАТО про американскую помощь Украине

    Названо число сбитых за выходные дни на подлете к Москве беспилотников

    Россиянам напомнили забытое значение слова «живот»

    В Харькове рассказали о защищающих мужчин от ТЦК женщинах

    Россиянам назвали способы защиты от клещей

    Все новости
