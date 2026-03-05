Володин разъяснил запрет на использование иностранных слов

Володин призвал россиян отказаться от использования иностранных слов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал россиян отказаться от использования иностранных слов без необходимости. Пост появился в Telegram-канале политика.

«Русский язык нас всех объединяет. Это часть нашего культурного кода. Мы должны избегать навязывания заимствований и использования чужого языка там, где в этом нет необходимости», — написал он.

Володин также призвал делать все для защиты русского языка и духовно-нравственных ценностей страны.

В России с 1 марта ограничили использование иностранных слов на вывесках. Так, вывески, указатели и таблички должны быть на русском языке, названия жилых комплексов и объектов капитального строительства в рекламе — тоже.