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13:19, 25 июля 2026 (обновлено: 13:34, 25 июля 2026)Бывший СССРЭксклюзив

Военный оценил последствия ударов по объектам Украины для ВСУ

Военный Дандыкин: Последствия ударов РФ по военным объектам Украины скажутся на ВСУ скоро
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Iryna Rybakova / Reuters

Последствия ударов Вооруженных сил России (ВС РФ) по военным объектам Украины скажутся на Вооруженных силах Украины (ВСУ) не сиюминутно, но скоро, убежден военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Своим мнением специалист поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Это все станет проявляться, на мой взгляд, где-то через пару-тройку недель. Потому что слишком много боекомплектов уже находятся близко к позициям. Они натаскали их и в Сумы, и в Краматорск. Они же готовятся. Поэтому надо это иметь в виду», — сообщил Дандыкин.

По словам военного эксперта, необходимо продолжать наносить удары по военным объектам Украины. Он объяснил это тем, что Запад продолжает поставлять оружие ВСУ.

«Если говорить о портах, то это уже сказывается. Тем более что перекрывают все, в том числе и Измаил. Это очень важный момент. Потому что по Дунаю много чего им поступает», — заключил Дандыкин.

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Ранее Минобороны отчиталось о поражении портов Николаев, Одесса и Измаил. В первом из них ВС РФ поразили сухогруз, который доставлял грузы для обеспечения ВСУ. В порту Одесса удар пришелся по местам разгрузки и хранения военных грузов, а в порту Измаил — по складу с военным имуществом ВСУ, объектам портовой разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов.

Под удар также попали объекты украинской логистики. В Сумах ударные «Герани» поразили грузовое отделение «Новой почты», которое использовали для логистического обеспечения украинских подразделений. В Запорожье «Герань-2» серией ударов поразила складские помещения и ТЦ — они применялись ВСУ в качестве логистических объектов. В Краматорске уничтожен склад с боеприпасами.

Кроме того, группы «Гераней» работали по целям в Черниговской, Харьковской, Днепропетровской областях и на Донбассе.

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