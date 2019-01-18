Tesla столкнулась с новыми проблемами

Американская компания по производству электромобилей Tesla отзовет из Китая более 14 тысяч машин. Об этом говорится в докладе Государственного управления по рыночному надзору КНР.

Причину объяснили неисправностью подушек безопасности, которые были произведены японской компанией Takata. После срабатывания механизма подушек газогенераторы получали повреждения, а обломки вылетали в салон и представляли угрозу для водителей и пассажиров. Проблемы с технологией производства обанкротили Takata.

Отзыву подлежат электромобили Model S, выпущенные с 4 февраля 2014 до 9 декабря 2016 года. Кроме того, компания собирается отозвать машины и из других стран. Процесс изъятия начнут с 4 апреля 2019 года. Tesla пообещала заменить все подушки безопасности, в производстве которых использовались элементы, произведенные в Takata.

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В январе 2018 года Takata заявила о желании отозвать 3,3 миллиона подушек безопасности автомобилей по всему миру. Ранее она оказалась в центре скандала, который был вызван смертью 20 человек в связи со взрывами подушек. Более 10 марок автомобилей оказались вовлеченными в этот процесс, в том числе Audi, BMW, Mazda, Mercedes-Benz, Nissan.

Кроме того, Tesla Inc. в ближайшее время сократит около 7 процентов своих сотрудников, занятых полный рабочий день, в связи со снижением прибыли. «Как мы все убедились на собственном опыте, прошлый год был самым сложным в истории Tesla», — приводит слова генерального директора компании Илона Маска агентство Bloomberg.

Ранее Илон Маск лишился должности председателя совета директоров в связи со скандалом с выкупом акций. На данный момент он остается генеральным директором и крупнейшим собственником компании, владея 19,7 процента акций. Маск уже несколько раз настаивал, что 2018 год был самым сложным для Tesla.

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