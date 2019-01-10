Китай предложил приютить Илона Маска

Китай предложил основателю компании Tesla Илону Маску получить китайскую грин-карту. Такое заявление сделал премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на встрече с бизнесменом в Пекине, говорится на сайте китайского правительства.

Во время разговора с главой Госсовета Маск сказал, что ему очень нравится Китай, и он хотел бы чаще бывать в стране. В ответ Ли Кэцян предложил предоставить ему постоянный вид на жительство. «Большое спасибо», — ответил американец.

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На встрече обсуждался новый завод Tesla в Шанхае, который, как отметил Маск, имеет все шансы стать самым передовым в мире.

Ранее 10 января Ли Кэцян заявил, что предприятие выступит залогом хороших отношений между США и Китаем. О начале строительства завода Tesla в Шанхае сообщалось в начале года. Предприятие станет первым в своей отрасли, которое будет принадлежать иностранным инвесторам. В то же время на встрече Маск указал, что производимая продукция будет полностью соответствовать требованиям китайского рынка.

До настоящего момента все иностранные предприятия в Китае создавались при участии местных компаний. Иностранцы также должны были предоставлять доступ местным бизнесменам к своим технологиям, из-за чего Пекин обвиняли в их краже и принудительном трансфере. Это, в свою очередь, стало одним из поводов к объявлению США торговой войны Китаю.

По закону Китая иностранец может получить грин-карту в том случае, если более трех лет совершал прямые инвестиции в экономику страны, постоянно трудоустроен на должности помощника или генерального директора предприятия на территории Китая либо внес весомый вклад в развитие страны. В разговоре с Маском Ли Кэцян, в числе прочего, выразил надежду, что новый завод Tesla станет одним из элементов углубления политики реформ и открытости в стране.

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