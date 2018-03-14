Nike предложил китайцам прикрыть рты

Бренд-производитель спортивной одежды Nike совместно с китайским дизайнером Чжицзюнь Вангом (Zhijun Wang) разработали маски Undefeated x Nike masks для защиты от загрязненного воздуха. Об этом сообщает Hypebeast.

За основу для дизайна маски взяли кроссовки Clot x Nike Air Force 1. Шелковой поверхности верхней части ботинка придали форму защитной маски с фильтром, который располагается внутри конструкции, закрывая рот и нос. Также на внешней части оставили задник с логотипом Nike. По бокам на масках пришиты фирменные знаки — «свуши». Шнурки используются для закрепления маски-сникера на голове.

Готовую маску показали основателю бренда Clot Эдисону Чену, и он назвал ее шедевром.

Загрязнение воздуха в Китае — большая проблема. Например, в 2017 году в Пекине был объявлен «оранжевый» уровень экологической опасности, а за две недели до этого — наивысший «красный».

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Местный предприниматель, решив на этом заработать, выпустил в продажу банки, содержащие смог китайской столицы. Продукт получил название Beijing Air («Воздух Пекина») и продавался по четыре доллара за банку.

«Теперь вы можете взять Пекин с собой куда бы ни поехали. Консервы удобны для использования, каждая упаковка содержит уникальную смесь кислорода, азота и кое-что еще», — говорилось в рекламе товара.

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