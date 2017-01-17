Пекинский смог в банках поступил в продажу

Предприниматель из Пекина выпустил в продажу банки, содержащие смог китайской столицы. Об этом сообщает South China Morning Post.

Продукт получил название «Beijing Air» («Воздух Пекина») и продается по четыре доллара за банку. «Теперь вы можете взять Пекин с собой куда бы ни поехали. Консервы удобны для использования, каждая упаковка содержит уникальную смесь кислорода, азота и кое-что еще», — говорится на сайте, рекламирующем специфический товар.

Как пояснил автор бизнес-идеи, она пришла ему в голову после того, как он увидел китайцев, покупающих банки с чистым воздухом. По словам предпринимателя, его товар пользуется популярностью, он продает до ста банок «Beijing Air» в день.

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8 января сообщалось, что власти Пекина создали экологическую полицию, призванную бороться со смогом. В обязанности новой структуры войдет отслеживание случаев несанкционированного поджога мусора, древесины, а также других биоматериалов. Кроме того, экологические полицейские будут пресекать попытки приготовить барбекю на открытом воздухе.

Появление данного подразделения связано с тяжелейшей ситуацией с загрязнением воздуха в КНР. В начале января в Пекине был объявлен «оранжевый» уровень экологической опасности, а за две недели до этого — наивысший «красный».