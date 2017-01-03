Опубликовано видео откутывающего Пекин смога

Смог, быстро окутывающий Пекин, сняли на камеру. Ролик опубликовала во вторник, 3 января, «Русская служба Би-Би-Си».

На ускоренной съемке показано, как улица китайской столицы за 20 минут практически исчезает в дымке. В настоящее время в Пекине объявлен «оранжевый» уровень загрязнений воздуха — второй по опасности.

Как передает ТАСС со ссылкой на портал Sina, смог в городе остановил движение транспорта на шести скоростных шоссе. Власти временно прекратили работу ряда строек и предприятий, а снижение уровня загрязнения следует ожидать не раньше 5 января.