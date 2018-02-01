Любителям кроссовок Nike предложили клеить «свуши»

В феврале компания Nike представит новую версию своих классических кроссовок Air Force 1 полностью черного либо белого цвета со сменными цветными деталями Velcro Swooshes, сообщает Footwear News.

Традиционный логотип бренда «свуш» можно будет выбрать из нескольких цветов и прикрепить на кроссовки с помощью застежки-липучки. К черным кроссовкам прилагаются «свуши» неоновых оттенков голубого, зеленого, фиолетового, красного и желтого, к белым — классических оттенков синего, красного, желтого, фиолетового, а также черного цвета.

Премьера новинки пройдет в середине февраля во время популярного баскетбольного мероприятия NBA All-Star Weekend, а затем будет продаваться в избранных магазинах Nike по всему миру по цене 110 долларов за пару.

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В январе 2018 года марка Nike представила новую модель беговых кроссовок — Epic React Flyknit. В обуви впервые применен инновационный пеноматериал Nike React, позволяющий облегчить подошву и улучшить сцепление с поверхностью. При разработке подошвы использовался метод цифрового дизайна. Он позволил создать поверхность промежуточной подошвы таким образом, чтобы обеспечить амортизацию и поддержку там, где это больше всего необходимо бегунам. Также удалось избавиться от лишнего материала и сократить вес обуви до минимума.

Компания Nike основана в США в 1964 году и первоначально называлась Blue Ribbon Sports. Ее штаб-квартира расположена в Бивертоне, штат Орегон. Продукция компании выпускается также под брендами Nike Golf, NikeLab, Nike Pro, Nike+, Air Jordan и Nike Skateboarding.

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