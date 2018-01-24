В российских магазинах появятся революционные кроссовки

Американская спортивная марка Nike представила новую модель беговых кроссовок — Epic React Flyknit. Об этом редакции «Ленты.ру» сообщили представители бренда.
В обуви впервые применен инновационный пеноматериал Nike React, позволяющий облегчить подошву и улучшить сцепление с поверхностью. При разработке подошвы использовался метод цифрового дизайна. Он позволил создать поверхность промежуточной подошвы таким образом, чтобы обеспечить амортизацию и поддержку там, где это больше всего необходимо бегунам. Также удалось избавиться от лишнего материала и сократить вес обуви до минимума.
На внешней стороне подошвы использован сложный узор: углубления большего размера обеспечивают амортизацию, а меньшего — придают прочность. Верх обуви — цельный, из синтетического материала с технологией Flyknit.
Кроссовки начнут продавать в России и во всем мире одновременно — 22 февраля.
Компания Nike основана в США в 1964 году и первоначально называлась Blue Ribbon Sports. Ее штаб-квартира расположена в Бивертоне, штат Орегон. Продукция компании выпускается также под брендами Nike Golf, NikeLab, Nike Pro, Nike+, Air Jordan и Nike Skateboarding.