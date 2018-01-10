Американцев обеспечили одеждой для получения олимпийских медалей

Компания Nike создала спортивную форму для американской сборной команды, в которой та будет получать медали на Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом в среду, 10 января, сообщает Highsnobiety.

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Коллекция USA Medal Stand Collection состоит из белой водонепроницаемой куртки Hypershield Summit Jacket, темных брюк с логотипами бренда, глянцевой синей ветровки-бомбера, а также черно-серых кроссовок и перчаток. Отмечается, что все желающие смогут купить одежду из линейки с 15 января. Она будет доступна в интернет-магазине марки.

Компания Nike основана в США в 1964 году и первоначально называлась Blue Ribbon Sports. Ее штаб-квартира расположена в Бивертоне, штат Орегон. Продукция компании выпускается также под брендами Nike Golf, NikeLab, Nike Pro, Nike+, Air Jordan и Nike Skateboarding.

В ноябре 2017 года сообщалось, что американская компания Burton Snowboards представила официальную униформу команды США по сноуборду для зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Многие пользователи сети сравнили костюм с космической формой, назвав их идентичными.

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