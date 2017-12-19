Armani возьмется за создание олимпийской формы

Марка Giorgio Armani создаст форму для олимпийской и паралимпийской сборных команд Италии. Об этом сообщает WWD.

Компания впервые предоставляла одежду для команды на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году. На предстоящих соревнованиях каждому спортсмену будет предоставлен лыжный костюм, длинное пальто, рубашка поло и флисовые брюки. Одежда будет изготовлена из темно-синей ткани, а некоторые детали будут зеленого и красного цвета, составляющие итальянский национальный флаг.

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На внутренней стороне курток и толстовок, а также под воротником поло золотым цветом будут вышиты первые строки государственного гимна. Кроме того, в набор войдут ботинки из водонепроницаемого материала с подошвой, которая предотвратит скольжение, дорожная сумка, перчатки и шапка.

Компания Giorgio Armani основана в 1975 году итальянским модельером Джорджо Армани и предпринимателем Серджо Галлеоти. Выпускает одежду, обувь и аксессуары для мужчин, женщин и детей, часы, украшения, мебель и предметы декора под брендами Giorgio Armani, Emporio Armani, Armani Exchange, Armani Jeans, Armani Junior, Armani Casa и другими.

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