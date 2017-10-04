Джорджо Армани напомнил о Москве цветом русской розы

Марка Giorgio Armani Beauty представила помаду из линейки Rouge D'Armani в цвете русской розы. Об этом представители компании рассказали корреспонденту «Ленты.ру» в среду, 4 октября.

«Я был рад вернуться в Москву после стольких лет. Россия ключевой рынок для нас, с большим количеством особых клиентов, которые разделяют мой взгляд на моду и стиль с большим энтузиазмом. Именно поэтому я захотел провести здесь презентацию моих последних коллекций, и моей книги, которые подчеркивают мое видение стиля», — рассказал о своем последнем визите в столицу Джорджо Армани.

В честь этой поездки и был создан новый оттенок помады Russian Rose. Она заключена в черный лаковый футляр, который закрывается на эксклюзивную магнитную защелку, на нижней части флакона росчерк подписи Джорджио Армани. Это единственное средство, где представлена личная подпись модельера.

Компания Giorgio Armani основана в 1975 году итальянским модельером Джорджо Армани и предпринимателем Серджо Галлеоти. Выпускает одежду, обувь и аксессуары для мужчин, женщин и детей, часы, украшения, мебель и предметы декора под брендами Giorgio Armani, Emporio Armani, Armani Exchange, Armani Jeans, Armani Junior, Armani Casa и другими.