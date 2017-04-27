Giorgio Armani сделал женщинам «голливудскую» помаду

Марка Giorgio Armani Beauty обновила коллекцию Notorious, вдохновением для создания которой послужили образы голливудских актрис. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию Ленты.ру в четверг, 27 апреля.

В линейку вошло пять матовых оттенков: красный, оранжевый, и несколько тонов розового. По словам представителей марки, эти помады предназначены для утонченных и уверенных в себе женщин. В продаже новинки появятся с мая и будут представлены в фирменных магазинах. Цена — 2868 рублей.

Компания Giorgio Armani основана в 1975 году итальянским модельером Джорджо Армани и предпринимателем Серджо Галлеоти. Выпускает одежду, обувь и аксессуары для мужчин, женщин и детей, часы, украшения, мебель и предметы декора под брендами Giorgio Armani, Emporio Armani, Armani Exchange, Armani Jeans, Armani Junior, Armani Casa и другими.

В конце марта 2017 года в Москве открылся первый в Европе бутик Giorgio Armani Beauty. Там посетители могут «примерить» макияж глаз и губ в виртуальной примерочной при помощи специальной программы Look Book.