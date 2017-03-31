Посетители бутика Giorgio Armani Beauty смогут «примерить» макияж онлайн

В Москве открылся первый в Европе бутик Giorgio Armani Beauty. Он располагается в торговом комплекте «Атриум». Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 31 марта.

Особое внимание в новом бутике уделено цифровым технологиям. Например, посетители смогут «примерить» макияж глаз и губ в виртуальной примерочной при помощи специальной программы Look Book.

В магазине представлена декоративная косметика, средства по уходу за кожей и парфюмерия. В честь открытия визажист из Италии Донателла Феррари провела мастер-класс.

Компания Giorgio Armani основана в 1975 году итальянским модельером Джорджо Армани и предпринимателем Серджо Галлеоти. Выпускает одежду, обувь и аксессуары для мужчин, женщин и детей, часы, украшения, мебель и предметы декора под брендами Giorgio Armani, Emporio Armani, Armani Exchange, Armani Jeans, Armani Junior, Armani Casa и другими.