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Giorgio Armani обеспечит активных мужчин сумками

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Итальянская марка Giorgio Armani обновила коллекцию сумок Private. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда.

В линейку кроме классической модели вошли также новые вариации: сумка для путешествий и объемный рюкзак. Все аксессуары, по словам дизайнеров, предназначены для активных городских мужчин.

Все три модели оформлены отличительными деталями линии Private: темная матовая окантовка толщиной один сантиметр, окрашенная вручную и подчеркивающая форму изделий, прострочкой из толстой нити в тон и молнией из оцинкованного никеля.

Компания Giorgio Armani основана в 1975 году итальянским модельером Джорджо Армани и предпринимателем Серджо Галлеоти. Выпускает одежду, обувь и аксессуары для мужчин, женщин и детей, часы, украшения, мебель и предметы декора под брендами Giorgio Armani, Emporio Armani, Armani Exchange, Armani Jeans, Armani Junior, Armani Casa и другими.

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