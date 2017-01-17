Джорджо Армани сделал Трампу комплимент

Итальянский модельер и основатель собственного модного дома Джорджо Армани сделал комплимент избранному президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает Harper's Bazaar. Политик, по мнению дизайнера, заметно преобразился, «стал стройнее, а прическа стала лучше выглядеть».

Кроме того, Армани подчеркнул, что не против одевать его жену — Меланию. «Это моя работа. Почему я не должен одевать красиво женщину? Это вне политики», — сказал он.

Выборы президента США прошли 8 ноября. Республиканец Дональд Трамп одержал победу над своей соперницей от Демократической партии Хиллари Клинтон. Инаугурация избранного президента назначена на 20 января 2017 года.

Компания Giorgio Armani s.p.a. основана в 1975 году итальянским модельером Джорджио Армани и предпринимателем Серджо Галлеоти. Первую коллекцию под своим именем Армани представил в 1974 году, в 2005-м он запустил линию одежды от-кутюр — Armani Privé.