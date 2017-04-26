Giorgio Armani одел Ричарда Гира

Дизайнеры итальянского модного дома Giorgio Armani приняли участие с создании гардероба персонажа Ричарда Гира в фильме «Ужин». Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 26 апреля.

«Будучи большим поклонником кино, я всегда рад принять участие в создании фильма. Ричард Гир — такой вдохновляющий талант. Он — само олицетворение элегантности, как на экране, так и в жизни», — сказал говорит Джорджо Армани. Гир носит классические костюмы с различными рубашками и галстуками, а также кашемировые пальто и поло.

Компания Giorgio Armani основана в 1975 году итальянским модельером Джорджо Армани и предпринимателем Серджо Галлеоти. Выпускает одежду, обувь и аксессуары для мужчин, женщин и детей, часы, украшения, мебель и предметы декора под брендами Giorgio Armani, Emporio Armani, Armani Exchange, Armani Jeans, Armani Junior, Armani Casa и другими.

Для Армани это не первый опыт работы в кино. Модный дом начал создавать одежду для фильмов в 1980-х годах, первым сталь фильм «Американский жиголо» с Ричардом Гиром в главной роли, позднее одежду от Armani можно было увидеть в лентах «Неприкасаемые», «Тринадцать друзей Оушена», «Миссия невыполнима: протокол Фантом» и «Волк с Уолл-Стрит». Одна из последних работ модельера в качестве художника по костюмам — сериал «Молодой Папа» с Джудом Лоу в главной роли.

