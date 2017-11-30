Россию призвали «не позориться» на Олимпиаде в новой форме

В сети бурно отреагировали на презентацию формы сборной России, которую при положительном вердикте МОК спортсмены смогут надеть на зимней Олимпиаде в 2018 году. Мнения по поводу дизайна разошлись. Некоторым форма пришлась по вкусу, однако подавляющее большинство сочли ее безвкусной и возмутились.

Количество позитивных отзывов в Twitter оказалось гораздо меньше негативных. Форму называли ужасной, дизайнеров Zasport критиковали за отсутствие чувства стиля. «Это хуже, чем форма камышинского "Текстильщика" в сезоне 95/96», — пишет один из микроблогеров.

Некоторые модели сравнили с тюремной робой.

Дизайнеров также упрекнули в подражании Гоше Рубчинскому. Форму охарактеризовали как «Рубчинский на минималках».

Кое-кто посчитал, что гораздо уместнее, если национальная команда в свете допингового скандала выступит в такой форме.

Форма национальной сборной была презентована 29 ноября. Поедет ли команда России в Пхенчхан на зимнюю Олимпиаду, пока неясно. Участие сборной оказалось под вопросом из-за допингового скандала. Вопрос будет решен в начале декабря по результатам работы комиссий МОК.