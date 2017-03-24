Новый поставщик российских олимпийцев откроет сеть магазинов

Новый поставщик российской олимпийской и паралимпийской сборных — компания ZA sport — будет развивать собственную сеть фирменных магазинов спортивной одежды. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщает The New Retail. Планируется, что первая точка будет открыта в ноябре.

Основатель и главный дизайнер марки Анастасия Задорина не стала озвучивать точное число будущих магазинов в сети и раскрывать объем инвестиций. В настоящий момент у компании есть один завод в Москве.

Бренд ZA sport, созданный в 2012 году, специализируется на создании одежды для активного отдыха и путешествий.

В начале 2017 года марка стала официальным экипировщиком олимпийской и паралимпийской команд России взамен марки Bosco. «Другой производитель предложил лучшие условия», — так в беседе в телеканалом «360» объяснил смену поставщика глава пресс-службы олимпийского комитета России Константин Выборнов.