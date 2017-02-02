Bosco перестанет одевать российских олимпийцев впервые за 15 лет

Компания ZA Sport сменила Bosco в роли технического спонсора Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом говорится в сообщении организации, опубликованном на странице ОКР в Twitter.

«Компания ZA Sport будет официальным экипировщиком Олимпийской команды России. Решение по итогам проведенного конкурса утвердил Исполком ОКР», — говорится в сообщении.

До этого официальным экипировщиком олимпийской и паралимпийской сборных России выступала компания Bosco di Ciliegi российского бизнесмена Михаила Куснировича.

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Бренд ZA sport, созданный российским дизайнером Анастасией Задориной в 2012 году, специализируется создании одежды для активного отдыха и путешествий.

Bosco di Ciliegi стала официальным партнером олимпийской сборной России перед зимней Олимпиадой в Солт-Лейк-Сити. Бренд был официальным экипировщиком сборной России на Олимпийских играх в Лондоне, Ванкувере, Пекине, Турине и Афинах.