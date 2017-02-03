Олимпийский комитет объяснил причину смены поставщика одежды

Олимпийский комитет России (ОКР) объяснил смену поставщика одежды для олимпийской и паралимпийской сборных. Комментарий главы пресс-службы организации Константина Выборнова приводит телеканал «360».

«Другой производитель предложил лучшие условия. Все официальные комментарии мы будем давать, когда выйдем на подписание договора», — прокомментировал он.

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Bosco di Ciliegi стала официальным партнером олимпийской сборной России перед зимней Олимпиадой в Солт-Лейк-Сити. Бренд был официальным экипировщиком сборной России на Олимпийских играх в Лондоне, Ванкувере, Пекине, Турине и Афинах. В начале февраля 2017 года стало известно, что ее функции будет выполнять марка ZA Sport.

Бренд ZA sport, созданный российским дизайнером Анастасией Задориной в 2012 году, специализируется создании одежды для активного отдыха и путешествий.