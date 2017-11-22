Россию лишили еще одного золота Олимпиады в Сочи

Международный олимпийский комитет (МОК) лишил российских скелетонистов Александра Третьякова и Елену Никитину золотой и бронзовой медалей Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Об этом в среду, 22 ноября, сообщается на сайте МОК.

Спортсмены пожизненно отстранены от участия в международных соревнованиях за нарушение антидопинговых правил. МОК также аннулировал результаты с Игр-2014 скелетонисток Марии Орловой и Ольги Потылицыной, занявших пятое и шестое место.

Дела спортсменов были рассмотрены 6 ноября комиссией МОК под руководством Дениса Освальда, занимающейся перепроверкой допинг-проб россиян с Игр в Сочи.

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1 ноября комиссия МОК пожизненно отстранила лыжников Александра Легкова, Максима Вылегжанина, Александра Белова, Алексея Петухова, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову от участия в Олимпиадах. Спортсменов признали виновными в нарушении антидопинговых правил. В общей сложности Россия лишилась пяти медалей Игр в Сочи — двух золотых, двух серебряных и бронзовой.

В июне 2016 года МОК начал расследование на основании доклада независимой комиссии Ричарда Макларена. Комиссии исследуют допинг-пробы с зимней Олимпиады в Сочи и изучают причастность российских чиновников к возможному сокрытию допинговых нарушений спортсменами.

По результатам работы этих комиссий будет решаться вопрос о допуске сборной России к зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, которая пройдет с 9 по 25 февраля.