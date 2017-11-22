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В Европе вступились за наказанных российских лыжников

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Максим Вылегжанин
Максим Вылегжанин

Датский врач Расмус Дамсгаард, сотрудничающий с Международной федерацией лыжного спорта (FIS), считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) несправедливо наказал российских лыжников пожизненным отстранением от ОИ из-за подозрений в нарушениях антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи. Об этом сообщает Aftenposten.

«Всегда грустно, когда спортсмена отстраняют, не доказав вину в нарушении антидопинговых правил. Я не увидел никаких конкретных доказательств вины», — заявил Дамсгаард.

Также эксперт раскритиковал доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. «Выход доклада Макларена стал печальным днем для антидопинговой работы из-за нехватки доказательств. Я видел царапины на контейнерах, но мы должны следовать основным принципам прав человека», — добавил врач.

1 ноября комиссия МОК пожизненно отстранила Александра Легкова, Максима Вылегжанина, Александра Белова, Алексея Петухова, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову от участия в Олимпиадах. В общей сложности Россия лишилась трех медалей Игр в Сочи — двух серебряных и золотой. Спортсменов признали виновными в нарушении антидопинговых правил.

В июне 2016 года МОК начал расследование на основании доклада комиссии Макларена. Комиссии исследуют допинг-пробы с зимней Олимпиады в Сочи и изучают причастность российских чиновников к возможному сокрытию допинговых нарушений спортсменами.

По результатам работы этих комиссий будет решаться вопрос о допуске сборной России к зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, которая пройдет с 9 по 25 февраля.

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