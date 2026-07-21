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12:31, 21 июля 2026Мир

Президенты двух стран Европы предложили мирный план для Ближнего Востока

FT: Стубб и Штайнмайер предложили начать широкий мирный процесс на Ближнем Востоке
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Президент Финляндии Александр Стубб и федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предложили начать широкий мирный процесс на Ближнем Востоке. Об этом стало известно из совместной статьи европейских лидеров, опубликованной газетой Financial Times.

«Ближнему Востоку необходим политический процесс, более широкий как по кругу участников, так и по масштабам. Новый Хельсинкский процесс мог бы дать старт общерегиональному диалогу в интересах мира», — объяснили политики.

Стубб и Штайнмайер указали на значительные трудности в выстраивании диалога между участниками ближневосточного конфликта. Они подчеркнули, что пример европейского Хельсинкского процесса доказал способность сторон преодолевать любые препятствия при обоюдном стремлении к переговорам.

Ранее иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об ударах по военным объектам и инфраструктуре США в Кувейте, Бахрейне и Иордании.

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