Появились новые подробности по делу о расправе любовника с ушедшей от мужа россиянкой

В Москве пройдет суд над мужчиной за убийство сожительницы

В Москве прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего мужчины, который расправился с возлюбленной, ушедшей ради него от мужа. Новые подробности «Ленте.ру» рассказали в столичном ведомстве.

Злоумышленник находится под стражей. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

18 мая в правоохранительные органы обратился мужчина с заявлением об исчезновении супруги. В ходе проверки установили квартиру, где последний раз видели пропавшую. При осмотре помещения ее нашли без признаков жизни, но с признаками насилия.

В результате был задержан подозреваемый. На допросе он пояснил, что познакомился с потерпевшей в супермаркете, где она работала. Женщина ушла от мужа и стала жить с ним. В день преступления между ними произошел конфликт на почве ревности. В ходе ссоры он толкнул потерпевшую на кровать, взял кухонный нож и нанес ей несколько ударов в область шеи.

Обвинение фигуранту предъявили 22 мая.