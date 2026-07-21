Chanel выпустил набор линеек за 106 тысяч рублей

Французский модный дом Chanel выпустил набор геометрических линеек из телячьей кожи

Французский модный дом Chanel выпустил набор геометрических линеек. Товар появился на сайте люксовой марки.

Набор под названием Geometry Set из коллекции осень-зима 2026 года состоит из линейки, треугольника и транспортира. Все они продаются в черных футлярах, изготовленных из телячьей кожи и украшенных фирменным логотипом. Стоимость набора составляет 1350 долларов (около 106 тысяч рублей).

Ранее французский модный дом Louis Vuitton выпустил велосипед за десятки тысяч долларов. Люксовый бренд представил новую модель в коллаборации с итальянским производителем Pinarello. Отмечается, что роскошный велосипед создали на базе профессионального шоссейного велосипеда Dogma F.