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12:34, 21 июля 2026Ценности

Chanel выпустил набор линеек за 106 тысяч рублей

Французский модный дом Chanel выпустил набор геометрических линеек из телячьей кожи
Мария Винар

Фото: Chanel

Французский модный дом Chanel выпустил набор геометрических линеек. Товар появился на сайте люксовой марки.

Набор под названием Geometry Set из коллекции осень-зима 2026 года состоит из линейки, треугольника и транспортира. Все они продаются в черных футлярах, изготовленных из телячьей кожи и украшенных фирменным логотипом. Стоимость набора составляет 1350 долларов (около 106 тысяч рублей).

Ранее французский модный дом Louis Vuitton выпустил велосипед за десятки тысяч долларов. Люксовый бренд представил новую модель в коллаборации с итальянским производителем Pinarello. Отмечается, что роскошный велосипед создали на базе профессионального шоссейного велосипеда Dogma F.

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