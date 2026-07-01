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15:38, 1 июля 2026Ценности

Louis Vuitton представил велосипед за миллионы рублей

Бренд Louis Vuitton представил новый велосипед за 3,3 миллиона рублей
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: @Pinarello / @Louis Vuitton

Французский модный дом Louis Vuitton выпустил в продажу велосипед за десятки тысяч долларов. Подробности о новом товаре публикует портал Bikerumor.

Люксовый бренд представил новую модель в коллаборации с итальянским производителем Pinarello. Отмечается, что роскошный велосипед создали на базе профессионального шоссейного велосипеда Dogma F. Его стоимость составила 50 тысяч долларов (3,3 миллиона рублей).

В июне Louis Vuitton также начал продавать надувные круги для плавания за 286 тысяч рублей. Круг под названием Monogram изготовлен из жаккардовой ткани и дополнен прочными ручками. Кроме того, он украшен ярко-оранжевыми вставками и фирменным логотипом.

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