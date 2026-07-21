У 13-летнего мальчика произошел инсульт и 19 микроинсультов после падения с батута

Mirror: У 13-летнего британца Рубена Ширза произошел инсульт после падения с батута

У 13-летнего жителя Великобритании Рубена Ширза случился инсульт и 19 микроинсультов после падения с батута в 2025 году. Историю мальчика опубликовало издание Mirror.

Родители подростка, Энди и Шанталь Ширз, рассказали, что через неделю после падения с батута нашли сына в полубессознательном состоянии на полу в ванной. Мальчика трясло, левая сторона лица отвисла, он не мог пошевелить левой частью тела, а речь стала невнятной. Родители обратились за медицинской помощью.

Врачи диагностировали у ребенка инсульт. Они объяснили, что после сильного удара у него произошел разрыв сонной артерии, что вызвало образование тромба. После госпитализации Рубен Ширз перенес еще 19 микроинсультов.

В больнице мальчику сделали операцию, которая продлилась четыре часа. Врачи удалили два тромба, один из которых составлял 2,5 сантиметра в длину. Подросток провел пять недель в больнице и вернулся домой. Благодаря помощи врачей он смог полностью восстановить возможность двигаться, однако до сих пор жалуется на повышенную утомляемость и замедленность речи.

Ранее британка Бетани Гордон заподозрила у двухлетнего сына старческую болезнь, посмотрев одно видео. По словам женщины, у мальчика диагностировали синдром Санфилиппо типа А — редкое заболевание, которое часто называют детской деменцией.