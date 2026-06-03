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09:39, 3 июня 2026Забота о себе

Женщина диагностировала двухлетнему сыну старческую болезнь по видео

Mirror: Британка диагностировала двухлетнему сыну синдром Санфилиппо по видео в сети
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Olga Vladimirova / Shutterstock / Fotodom  

Британка Бетани Гордон всегда подозревала, что у младшего сына есть проблемы со здоровьем, и наконец узнала его диагноз. Историю женщины и ее двухлетнего сына Коула опубликовало издание Mirror.

По словам Гордон, у мальчика диагностировали синдром Санфилиппо типа А — редкое заболевание, которое часто называют детской деменцией. Недуг вызывает прогрессирующее повреждение головного мозга, из-за чего ребенок постепенно теряет навыки, которыми когда-то обладал, и редко переживает подростковый возраст. «Сын потеряет все, чему научился: способность говорить, ходить и есть — то, что мы все считаем само собой разумеющимся», — посетовала женщина.

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По словам Гордон, Коул родился с помощью кесарева сечения и с раннего возраста запаздывал в развитии, например, в возрасте 15 месяцев он все еще не мог сидеть без поддержки. Врачи успокаивали встревоженную мать, но в конце 2025 года она увидела в социальных сетях видео с другим ребенком с синдромом Санфилиппо. Так она поняла, что у ее ребенка, скорее всего, старческая болезнь. «Мое сердце замерло, и я сразу все поняла. Он мог бы быть родным братом Коула, настолько они были похожи как физически, так и по медицинским симптомам», — вспоминает британка.

Гордон обратилась к врачам, подтвердившим ее опасения. При этом, несмотря на неблагоприятный прогноз и развивающуюся тугоухость, Коул за последние полгода научился сидеть, ползать, ходить и лепетать.

Ранее невролог Кэролин Фредерикс предупредила, что изменения речи могут указывать на начало развития деменции. По ее словам, тревожным сигналом можно считать ситуации, когда человек забывает, о чем говорил несколько минут назад.

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