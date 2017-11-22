Россия опустилась на второе место по количеству медалей на ОИ-2014

Россия опустилась на второе место по количеству медалей, выигранных на Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Это произошло после решения Международного олимпийского комитета (МОК) лишить скелетонистов Александра Третьякова и Елену Никитину золота и бронзы Игр.

По подсчетам «Ленты.ру», основанным на открытых данных, у российской сборной осталось 27 медалей — 12 золотых, 8 серебряных и 7 бронзовых. На первое место вышла сборная Норвегии с 29 медалями. Однако пока Россия сохраняет первое место в медальном зачете с 12 золотыми наградами, в то время как у норвежцев их 11.

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Раннее, 22 октября, МОК пожизненно отстранил Третьякова и Никитину от участия в международных соревнованиях за нарушение антидопинговых правил. 1 ноября комиссия МОК пожизненно отстранила лыжников Александра Легкова, Максима Вылегжанина, Александра Белова, Алексея Петухова, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову от участия в Олимпиадах. В общей сложности Россия лишилась пяти медалей Игр в Сочи — двух золотых, двух серебряных и бронзовой.

В июне 2016 года МОК начал расследование на основании доклада независимой комиссии Ричарда Макларена. В комитете исследуют допинг-пробы с зимней Олимпиады в Сочи и изучают причастность российских чиновников к возможному сокрытию допинговых нарушений спортсменами.

В декабре по результатам работы комиссий МОК будет решен вопрос о допуске сборной России к зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, которая пройдет с 9 по 25 февраля.