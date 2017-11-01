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Российского лыжника лишили золота Сочи-2014 и отстранили от Игр 2018 года

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Александр Легков
Александр Легков

Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда признала российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова виновными в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник. Эту информацию подтвердила и глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Таким образом, оба спортсмена не смогут выступить на зимних Олимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Легков также будет лишен золотой медали Игр в Сочи. Все результаты этих лыжников на Олимпиаде-2014 будут аннулированы.

По словам Вяльбе, причиной такого решения комиссии стали обнаруженные следы вскрытия пробирок с мочой российских лыжников. Заседание проходило 30 октября и 1 ноября в швейцарской Лозанне. ФЛГР будет подавать апелляцию на ее решение в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

23 декабря 2016 года стало известно, что Александр Легков, а также другие российские лыжники — Евгений Белов, Алексей Петухов и Максим Вылегжанин — временно отстранены от участия в соревнованиях из-за подозрений в манипуляциях с допинг-пробами.

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