Российский лыжник перекрестился и поклялся в своей невиновности

Российский лыжник, бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере Алексей Петухов рассказал о ходе заседания комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда. На нем должен быть вынесен вердикт о его причастности к махинациями с допинг-пробами во время Олимпиады-2014 в Сочи. Слова спортсмена приводит «Р-Спорт».

«Я уже в конце заседания встал и перекрестился. Сказал комиссии, что я верующий человек и перед богом готов поклясться, что не причастен ни к каким махинациям с пробами. Столько было уже сказано, столько дано объяснений, не знаю, что уже еще можно сказать, чтобы доказать свою невиновность. Сказал, что бог и им судья», — отметил Петухов.

Заседание комиссии прошло 30 октября в швейцарской Лозанне. Оно продолжится во вторник, 31 октября.

23 декабря 2016 года стало известно, что Петухов, а также другие российские лыжники — Александр Легков, Евгений Белов и Максим Вылегжанин — временно отстранены от участия в соревнованиях из-за подозрений в манипуляциях с допинг-пробами. Спустя девять месяцев сообщалось, что с Легкова сняли обвинения, так как его допинг-пробы, взятые во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи, дали отрицательный результат и не имеют признаков вскрытия.