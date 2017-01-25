Пробы отстраненного лыжника Легкова с ОИ-2014 дали отрицательный результат

Допинг-пробы отстраненного российского лыжника Александра Легкова, взятые во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи, дали отрицательный результат и не имеют признаков вскрытия. Об этом сообщил адвокат спортсмена Кристоф Вишеманн, его слова приводит ТАСС.

«Обе допинг-пробы Легкова, которые он сдал в Сочи, дали отрицательный результат. Также судебно-медицинская экспертиза не показала наличия повреждений на пробирках. Легков сдавал тесты в Сочи дважды без каких-либо признаков фальсификации», — заявил Вишеманн.

Адвокат добавил, что Международный олимпийский комитет (МОК) не предоставил доказательств нарушений антидопинговых правил со стороны Легкова и другого российского лыжника Евгения Белова. Вишеманн потребовал от МОК сделать это в течение 10 дней или прекратить расследование.

Сообщается, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) оставила в силе временное отстранение Легкова и Белова.

В конце декабря 2016 года стало известно, что Легков, Белов, а также другие российские лыжники — Максим Вылегжанин и Алексей Петухов — временно отстранены от участия в соревнованиях. Их заподозрили в нарушении антидопинговых правил во время Олимпиады в Сочи.